СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.
За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон грн.
Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:
▪️ комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;
▪️ понад млн у гривневому еквіваленті.
На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.