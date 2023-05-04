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СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях. ФОТОрепортаж

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СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міського голови Вознесенська Миколаївської області і трьом його спільникам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон грн.

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Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:
▪️ комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;
▪️ понад млн у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 01
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 02
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 03
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 04
СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях 05

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Топ коментарі

  • Ирина Иваненко 2a09a136
    А Рєзнікова коли, Дєрьмака, Татарова, Арахамію і далєє за списком коли?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна ублюдіна...
  • 2492z
    А яйця по 17 етадругоє.
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