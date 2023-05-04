СБУ затримала віцемера Вознесенська Жукова за підозрою в розкраданні бюджетних грошей на оборонних закупівлях. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міського голови Вознесенська Миколаївської області і трьом його спільникам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон грн.

Також читайте: Заступнику голови Сумської ОВА Клименчукову обрали запобіжний захід у справі про розкрадання коштів

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:

▪️ комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;

▪️ понад млн у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм. ФОТОрепортаж













