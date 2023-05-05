Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
7461
Російські окупанти продовжують обстріли прифронтових населених пунктів та терор цивільного населення Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Російські окупанти 92 разів обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області.
"Новоданилівку гатили з авіації та артилерії, Гуляйполе з БПЛА та артилерії, Степногірськ з РСЗВ.
Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.