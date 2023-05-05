Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ "Роллс-Ройси" та "Майбахи", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідовано масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум-класу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Зазначається, що до схеми причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес.

"Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today", - йдеться в повідомленні.

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Так, з серпня 2022 до березня 2023 він нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти - до росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн", - зазначили у Службі безпеки.

Співробітники СБУ викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено:



- 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у "схемі";

- фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

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До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

- ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

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