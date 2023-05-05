Новини Фото • Агресія Росії проти України

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

1 1690
Росіяни цілодобово гатили по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Окупаційні війська вкотре атакували з авіації с.Кізомис, керовані авіаційні бомби впали у воду, руйнувань житлових будинків не зафіксовано. Росіяни скинули три авіаційні бомби на місто Берислав, пошкодивши територію цеху заводу, де сталося займання на площі 200 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстріляли з "Градів" та артилерії житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили у багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, дорожнє покриття. У будинках під час обстрілу ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, також пошкоджені фасади та дахові покриття. 

"Найбільше постраждали мікрорайони Корабел, ХБК та дачні ділянки. Через ворожі обстріли у деяких районах міста зникло світло, але енергетики вже працюють над скорішим вирішенням проблеми. На місцях "прильотів" працювали надзвичайники та поліцейські, які збирали речові докази та документували наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ", - зазначили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 07
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 08
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 09

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини