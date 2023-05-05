Жительку Донеччини, яка передавала співробітнику Генштабу РФ дані про ЗСУ, засудили до 12 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Жінку засудили до 12 років позбавлення волі, вона також здійснювала коригування вогню військовими РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що в період дії воєнного стану жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління генштабу рф. Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних Сил України у конкретному місці. Надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення.

Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових рф, і місця влучання снарядів. Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Жінку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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