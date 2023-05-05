До суду передали справу правоохоронця, який хотів продати контрабандистам бази даних українських військових. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДБР.
Бюро завершило досудове розслідування щодо чоловіка та передало обвинувальний акт до суду. Правоохоронця звинувачують в у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України).
За матеріалами слідства, чоловік мав доступ до секретних даних. Він зібрав дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.
Ці дані він збирався за 40 тис. грн продати контрабандистам. Слідчі вважають, що справжніми покупцями могли бути російські спецслужби, які часто "кришують" контрабанду.
Правоохоронця затримали в лютому під час отримання грошей. Суд відправив його до СІЗО.
Якщо чоловіка визнають винним, він може провести за ґратами до 10 років.