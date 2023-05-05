Російських агентів, які "полювали" на HIMARS, затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору. Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.



Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває "на зв’язку" з кадровими співробітниками ФСБ.



Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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