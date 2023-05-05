Ліквідовано ще 4 канали втечі "ухилянтів" за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тис. дол. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду", - йдеться в повідомленні.
Так, у Дніпрі: викрито місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
У Чернівецькій області: задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав "ухилянтам" тікати до Молдови через так звану "зеленку".
На Черкащині: повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.
В Одеській області: ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.