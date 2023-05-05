Інспектору колонії з Херсону, який утримував за ґратами українських патріотів, повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Інспектору відділу нагляду та безпеки ДУ "Північна виправна колонія (90)", який за вказівкою окупантів утримував за ґратами херсонських патріотів, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області та захоплення виправної установи інспектор пішов служити загарбникам, відгукнувшись на заклики колишнього керівництва - також зрадників. Він отримав посаду молодшого інспектора у незаконно створеному органі на базі захопленої української колонії.

Фігурант за вказівкою окупаційної влади утримував під вартою ув’язнених, серед яких були херсонські патріоти, яких ворог кидав до камер за непокору. Також він закликав своїх друзів та знайомих йти працювати на загарбницький режим. Після звільнення Херсону фігурант не встиг втекти разом зі своїми господарями та намагався переховуватися в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта знайдені документи, що доводять співпрацю з ворогом: "службове посвідчення" фейкової виправної установи російського зразка, виписки щодо отримання заробітної платні в рублях, символіка РФ та інше.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна.

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