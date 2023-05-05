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У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У польському місті Глубчиці знесли пам’ятник подяки Червоній армії. Обеліск було встановлено у 1945 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на польське видання  RMF24.

"На підставі документації Польського Червоного Хреста встановлено, що 1952 року в Глубчицях було проведено комплексні ексгумації останків червоноармійців, і поховань червоноармійців у Глубчицях не залишилося", – заявили в Інституті національної пам'яті Польщі.

Президент інституту Кароль Навроцький зазначив, що цей обеліск є  28-м об'єктом такого типу в Польщі, який прибрали протягом року.

'Це не пам'ятник. Пам'ятник має бути історичним, науковим чи естетично привабливим. Ця пам'ятка не належить до подій, що відбувалися, бо у 1945 році звільнення та героїв Червоної армії не було. Це символ радянського комунізму, символ радянської пропаганди", - додав Навроцький. 

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У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 01
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 02
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 03
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 04

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Топ коментарі

  • Евгений Дюков 567db7e6
    Блин, я поражаюсь сраше. ***** реально просрал все, что осталось от совка. Талантище... Вот реально, хрен бы кто такое придумал.
  • буков
    Не тільки, відродив НАТО, яке було в агонії, об'єднав українців, вже нема ніяких "западенців і східняків", знищив російську мову в Україні, змусив Європу відмовитись від російських нафти і газу. Не кожен агент Держдепу так спрацює
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    "Подяка" за удар у спину в вересні 1939...
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