Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі. СУПУТНИКОВІ ФОТО
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Журналісти отримали доступ до знімків наслідків пожежі на нафтобазах у Тамані Краснодарського краю РФ та в окупованому Севастополі.
Знімки публікує Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася 29 квітня. На знімках видно, що постраждали кілька резервуарів.
Пожежа на нафтобазі в Тамані сталася 3 травня через падіння безпілотника. На фото видно, що від загоряння постраждав резервуар з пальним.