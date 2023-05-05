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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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Журналісти отримали доступ до знімків наслідків пожежі на нафтобазах у Тамані Краснодарського краю РФ та в окупованому Севастополі.

Знімки публікує Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася 29 квітня. На знімках видно, що постраждали кілька резервуарів.

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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 01
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 02
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 03

Пожежа на нафтобазі в Тамані сталася 3 травня через падіння безпілотника. На фото видно, що від загоряння постраждав резервуар з пальним.

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Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 04
Наслідки пожеж на нафтобазах у Краснодарському краї та окупованому Севастополі 05

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