В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами. ФОТО
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В російському місті Єкатеринбург виникла масштабна пожежа на складах із гумою та легкозаймистими рідинами.
Про це повідомили в міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Загоряння почалося з промислового майданчика на околиці міста - там загорілося пластикове сміття. Невдовзі вогонь перекинувся на два склади, з гумою та з легкозаймистими рідинами, а також на дерева й кущі.
Площа займання становить 4000 квадратних метрів. З вогнем борються близько 80 пожежників. Вони використовують 20 одиниць техніки.
Зараз росіяни намагаються не дати полум’ю перекинутися на гаражний кооператив.
Зупинити вогонь складно через сильний вітер і через те, що поблизу немає джерел води.