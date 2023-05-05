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В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами. ФОТО

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В російському місті Єкатеринбург виникла масштабна пожежа на складах із гумою та легкозаймистими рідинами.

Про це повідомили в міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Загоряння почалося з промислового майданчика на околиці міста - там загорілося пластикове сміття. Невдовзі вогонь перекинувся на два склади, з гумою та з легкозаймистими рідинами, а також на дерева й кущі.

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Площа займання становить 4000 квадратних метрів. З вогнем борються близько 80 пожежників. Вони використовують 20 одиниць техніки.

Зараз росіяни намагаються не дати полум’ю перекинутися на гаражний кооператив.

Зупинити вогонь складно через сильний вітер і через те, що поблизу немає джерел води.

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В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 01
В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 02
В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами 03

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Бензином,бензином гасіть.
  • акаб акабіч
    давно єнота не було
  • Lis Pedersen b6e739d6
    росіяни самі накликали нещастя у власну хату 😬
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