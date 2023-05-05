Глава МЗС Бахрейну вперше прибув з візитом до України та зустрівся із Зеленським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіф бін Рашид Аз-Заяні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Це перший візит очільника МЗС Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Зеленський назвав візит важливим сигналом про взаємодію та підтримку між державами.

Президент подякував Королівству Бахрейн за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що було неодноразово засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, дуже важливою також є гуманітарна допомога з боку Бахрейну для нашої країни та її громадян.

"Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті - наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію", - сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський наголосив, що Україна прагне миру, і саме тому він запропонував міжнародній спільноті українську формулу миру. "І ми будемо вдячні всім державам, які дійсно хочуть допомогти Україні досягти миру", – зазначив він.

Також глава держави запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

"Президент України привернув особливу увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення на батьківщину і до своїх родин. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині. Володимир Зеленський акцентував на питанні розмінування значних площ української території, забруднених внаслідок бойових дій, та практичних потребах у необхідній техніці", - підсумували в ОП.

Читайте: Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто, - Білий дім





