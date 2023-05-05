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Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева. ФОТО

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Президент Чехії Петр Павел подарував Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.

Про це Павел повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22.

Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - йдеться в повідомленні.

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Павел подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева 01

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Топ коментарі

  • Leshek
    И с одним патроном))))
  • олег иванов 9d1a2ffb
    І лісапєд.
  • акаб акабіч
    у мєня тєперь два пісталєта і мєдаль!
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