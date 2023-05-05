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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем. ФОТО

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Приватна гімназія розвісила по Москві рекламні плакати, на яких дівчинка тримає в руках український буквар авторства Вашуленка й Скрипченко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

Рекламу розмістили на зупинках громадського транспорту. Те, що дівчинка тримає в руках українську книгу, росіяни зрозуміли не одразу.

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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем 01

Тепер плакати терміново знімають. Їх обіцяють передрукувати.

Адміністрація гімназії каже, що дизайнер просто не звернув увагу на відсутність м’якого знаку в слові "Буквар".

Книга 2001 року видання авторства М.С. Вашуленко та Н.Ф. Скрипченко тривалий час була настільною для українських першокласників.

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Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем 02

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Кацапи не можуть щоб десь-щось не спиз**ти.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    патамуша ета ісконная лапотная скрєпа...
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