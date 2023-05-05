Гімназія у Москві рекламує себе плакатами з українським букварем. ФОТО
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Приватна гімназія розвісила по Москві рекламні плакати, на яких дівчинка тримає в руках український буквар авторства Вашуленка й Скрипченко.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.
Рекламу розмістили на зупинках громадського транспорту. Те, що дівчинка тримає в руках українську книгу, росіяни зрозуміли не одразу.
Тепер плакати терміново знімають. Їх обіцяють передрукувати.
Адміністрація гімназії каже, що дизайнер просто не звернув увагу на відсутність м’якого знаку в слові "Буквар".
Книга 2001 року видання авторства М.С. Вашуленко та Н.Ф. Скрипченко тривалий час була настільною для українських першокласників.