Справжня причина кремлівської пожежі, реальне фото з бункера путіна, відкриття сезону в Криму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Справжня причина пожежі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних ознак того, що за атакою на Кремль стоїть Україна, - голова Комітету розвідки Сенату США Ворнер
"Все идет по плану"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Кремль: Між ударами минуло 16 хвилин, - росЗМІ
Реальне фото з бункера
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про атаку на Кремль: Путін не постраждав
Точно в ціль
Читайте на "Цензор.НЕТ": У британському міноборони вважають, що Росія сама запустила дрон по Кремлю, - SkyNews
Просто красиво
Help!
Нова марка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Так звані нічні атаки на Кремль - це нагнітання ситуації перед 9 травня, - Никифоров
Что?
Буде спекотно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
... разом милуватися краєвидом
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Цитати великих людей
Скоро знадобиться
Може інший вдарить...
Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили
Сьогодення
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