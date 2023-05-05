Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко. ФОТОрепортаж
5 67032
Увечері 5 травня російські війська обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко
"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ", - ідеться в повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.
Як зазначили в ОВА, росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.