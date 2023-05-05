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Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Увечері 5 травня російські війська обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко

"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

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Як зазначили в ОВА, росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.

Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 01
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 02
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 03
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 04
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 05
Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко 06

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Топ коментарі

  • albano miner
    під@ри не здатні думати - у них розвинуті лише основні тваринні рефлекси
  • Leon e9048d82
    Підори зносять міста, де була найбільша кількість вати, яка на них чекала і росіян завезених туди колись, в яких перемогло ОПЗЖ і какаяразница.

    Ось тільки по меру Слов'янська, але там скрізь так👇

    https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vybory-slavyanske-shtepa-vtorom-ture-popadet-1604422783.html

    Вибори у Слов'янську: Штепа не у другому турі, але потрапить в міськраду



    СЛОВ'ЯНСЬК, ВТОРНИК 03 НОЯБРЯ 2020

    До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%). Від "Партії миру та розвитку" у міськраду проходять п'ять депутатів, серед яких і Штепа

  • Evg Mi 91b77582
    А ти чий холоп будеш?
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