Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - росіяни поцілили у два заводи, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Увечері 5 травня російські війська обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко

"У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

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Як зазначили в ОВА, росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.















