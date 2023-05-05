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Делегація Конгресу США відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

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Делегація Конгресу Сполучених Штатів, до якої увійшли члени Гельсінської комісії, відвідала Бучу Київської області.

Голова делегації, голова Гельсінської комісії Джо Вілсон, її член Стівен Коен та посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер вшанували пам'ять загиблих у Бучі покладанням квітів і хвилиною мовчання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вони також оглянули фотографії, зроблені у місті відразу після його визволення, та поспілкувалися з родинами, які стали жертвами злочинів росіян.

"Американцям важливо знати про жахіття, які тут відбулися, та отримати наснагу від народу України у протистоянні, у двопартійній роботі республіканців і демократів у Конгресі, які підтримують перемогу народу України, тобто відновлення територіальної цілісності", - заявив Джо Вілсон.

Своєю чергою Майкл Карпентер наголосив, що необхідно говорити про людський вимір трагедії: "Щоб наші колеги з усього світу розуміли, що стоїть на кону. Це про свободу – не просто про принципи. Це про гідність, про те, що є правильним у цьому світі. Те, що ми побачили сьогодні, дуже емоційно".

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Також він заявив, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні забезпечити відповідальність за кожну депортовану росіянами дитину і працюватимуть із Києвом задля возз’єднання сімей і допомоги постраждалим.

Він зауважив, що звіт, опублікований в рамках "московського механізму" ОБСЄ, остаточно свідчить, що ситуація з українськими дітьми, яких насильно депортують на територію, підконтрольну Росії, чи територію РФ, є серйозним порушенням Женевської конвенції, воєнним злочином і, вірогідно, злочином проти людяності.

"Нам треба забезпечити відповідальність за кожен із цих злочинів. Ми працюватимемо з урядом України, ми наслідуватимемо їхній приклад і допомагатимемо їм так, як вони вважатимуть за найкраще, щоб допомогти возз’єднатися сім’ям і надати психологічну допомогу постраждалим дітям і сім’ям", - сказав Карпентер.

Американський посол підкреслив, що залучені в ці практики росіяни мають знати, що буде відповідальність за кожну дитину, яку забрали з власної домівки і сім’ї, і США будуть працювати над забезпеченням цього.

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Делегація Конгресу США відвідала Бучу 02
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Делегація Конгресу США відвідала Бучу 05
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 06
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 07
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Делегація Конгресу США відвідала Бучу 09
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Делегація Конгресу США відвідала Бучу 11
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 12
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 13
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 14
Делегація Конгресу США відвідала Бучу 15

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