Делегація Конгресу США відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Делегація Конгресу Сполучених Штатів, до якої увійшли члени Гельсінської комісії, відвідала Бучу Київської області.

Голова делегації, голова Гельсінської комісії Джо Вілсон, її член Стівен Коен та посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер вшанували пам'ять загиблих у Бучі покладанням квітів і хвилиною мовчання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вони також оглянули фотографії, зроблені у місті відразу після його визволення, та поспілкувалися з родинами, які стали жертвами злочинів росіян.

"Американцям важливо знати про жахіття, які тут відбулися, та отримати наснагу від народу України у протистоянні, у двопартійній роботі республіканців і демократів у Конгресі, які підтримують перемогу народу України, тобто відновлення територіальної цілісності", - заявив Джо Вілсон.

Своєю чергою Майкл Карпентер наголосив, що необхідно говорити про людський вимір трагедії: "Щоб наші колеги з усього світу розуміли, що стоїть на кону. Це про свободу – не просто про принципи. Це про гідність, про те, що є правильним у цьому світі. Те, що ми побачили сьогодні, дуже емоційно".

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Також він заявив, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні забезпечити відповідальність за кожну депортовану росіянами дитину і працюватимуть із Києвом задля возз’єднання сімей і допомоги постраждалим.

Він зауважив, що звіт, опублікований в рамках "московського механізму" ОБСЄ, остаточно свідчить, що ситуація з українськими дітьми, яких насильно депортують на територію, підконтрольну Росії, чи територію РФ, є серйозним порушенням Женевської конвенції, воєнним злочином і, вірогідно, злочином проти людяності.

"Нам треба забезпечити відповідальність за кожен із цих злочинів. Ми працюватимемо з урядом України, ми наслідуватимемо їхній приклад і допомагатимемо їм так, як вони вважатимуть за найкраще, щоб допомогти возз’єднатися сім’ям і надати психологічну допомогу постраждалим дітям і сім’ям", - сказав Карпентер.

Американський посол підкреслив, що залучені в ці практики росіяни мають знати, що буде відповідальність за кожну дитину, яку забрали з власної домівки і сім’ї, і США будуть працювати над забезпеченням цього.





























