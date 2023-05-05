Шмигаль і Воллес відвідали бійців ЗСУ, які проходять навчання у Британії: "Скоординували кроки, необхідні для контрнаступу". ФОТОрепортаж

У Великій Британії Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився із процесом навчання чергової групи військових Збройних сил України.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із Міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ.



Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів. Дякуємо нашим захисникам за службу державі. Побажав витримки, сили духу та волі до боротьби задля перемоги України", - розповів Шмигаль.















