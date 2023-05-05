Вдячні вам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку, - Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США нашої країни, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.
"Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України", – сказав Володимир Зеленський.
Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії.
"Ми вдячні за вашу допомогу, лідерство не лише на полі бою, а й за фінансову підтримку", – констатував він.
Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.
Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.
На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.