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Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Венеціанської комісії на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

"Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ", – заявив Зеленський.

Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії конкурсний відбір суддів до КС та закон про деолігархізацію 01

На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.

Президент підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Muron
    А Є Беня в курсі?
  • Старый зольдат
    Я поражаюсь нахальству этого криворожского лживого и воровитого сцикуна! Зебараны, скажите ну как чмо, без высшего образования может обсуждать юридические вопросы с профи высшего полета? Купленный папой сашей фальсификат в виде диплома не существующего юрфака помогает или имитация игры пиписькой на рояле?
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