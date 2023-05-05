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Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ. ФОТОрепортаж

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У боях за Україну загинув військовий В’ячеслав Хохлюк. Понад рік тому чоловік одружився, а фото з його весілля опублікували у виданні The Times.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Вечірній Київ.

7 квітня минулого року бійці 112 бригади територіальної оборони Києва 25-річна Анастасія Мохіна та 43-річний Вʼячеслав Хохлюк розписались на Старокиївській горі.

Замість сукні та костюма молодята були одягнуті у військову форму, а розписував їх командир батальйону. Церемонію створення нової сім'ї знімали українські фотографи. Світлини молодят у камуфляжному вбранні швидко розлетілися світом, а відоме британське видання The Times опублікувало фото з їхнього весілля на першій шпальті.

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Проте, щастя молодої сім'ї тривало не так довго. Декілька тижнів тому начальник зв’язку батальйону у пʼятій окремій штурмовій бригаді В’ячеслав Хохлюк загинув.

У мирному житті український захисник займався спортом та любив подорожувати на своєму байку. На початку великого вторгнення Вʼячеслав долучився до 112 бригади та брав участь у визволенні Київщини.

Попрощалися з героєм 27 квітня на Байковому кладовищі.

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Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 01
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 02
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 03
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 04
Загинув український захисник В’ячеслав Хохлюк, кадри з весілля якого облетіли весь світ 05

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Чорні ночі в наші очі
    В наші зорі кулі свищуть
    Хай обійме стан дівочий
    Чорний дим од пожарища

    Нас весна не там зустріла
    І не ті пісні співала
    Ти стріляв із скоростріла
    Я набої подавала

    Облітає цвіт калини
    Перепел замовк у житі
    Ще учора тут жили ми
    А сьогодні тут чужинці

    Нас весна не там зустріла
    І не ті пісні співала
    Ти стріляв із скоростріла
    Я набої подавала

    Нас весна не там зустріла
    І не ті пісні співала
    Ти стріляв із скоростріла
    Я набої подавала

    В чорні ночі нам не спати
    Із тривогами своїми
    Всіх кривавих окупантів
    Проженемо з України

    Ми не вийдем з того бою
    Ми не станем на коліна
    Стали ми на смерть з тобою
    Щоб не вмерла Україна!

    Нас весна не там зустріла
    І не ті пісні співала
    Ти стріляв із скоростріла
    Я набої подавала

    Нас весна не там зустріла
    І не ті пісні співала
    Ти стріляв із скоростріла
    Я набої подавала
  • МГМ
  • Михайло Гальків 90ada85b
    Вічна пам'ять
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