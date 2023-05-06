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Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті. ФОТО

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Крістофер Кемпбелл - американський ветеран з великим бойовим досвідом. Він був закоханий в українку Іванну Саніну і заповів, щоб його поховали в Україні.

Про загибель Крістофера розповів режисер з Волині Олесь Санін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував усім, хто вшанував пам’ять нареченого його доньки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла.

Санін розповів, що Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.

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"За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя", - написав Санін.

Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті 01
Американський доброволець Крістофер Кемпбелл, наречений доньки режисера Саніна, загинув у боях у Бахмуті 02

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Вічна Пам'ять Герою, що віддав своє життя за Україну.
  • Ksenia VB
    Шкода.
    Але вижити на цій війні ще й у запеклих боях шансів не багато.
    Дякуємо що він був з нами у найважчий час.
    Героям вічна слава.
  • Natalia Linnik
    Земний уклін! Вічна пам'ять і царство небесне.
    Сльози...
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