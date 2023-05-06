Російські війська вдарили по Запоріжжю з "Іскандера" та 104 рази за добу обстріляли область. ФОТОрепортаж
Про повідомляє ГУ НП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
"5 травня працівники поліції зареєстрували 18 повідомлень про руйнування. Постраждали міста та села регіону – Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Єгорівка, Затишшя, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Новопавлівка, Полтавка, Темирівка, Червона Криниця, Степногірськ, Плавні, Степове, Кам'янське", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, учора російські загарбники здійснили ракетний обстріл одного з районів Запоріжжя. Внаслідок збройної атаки пошкоджено цивільну та житлову інфраструктури міста.
Також під вогонь окупантів вкотре потрапили жителі Степногірська. Ворог гатив із артилерії по приватних будинках і багатоповерхівках. Поліцейські зафіксували наслідки влучань. У квартирах вибиті вікна, посічені балкони. В будинках приватного сектору пробиті наскрізь стіни, пошкоджено майно.
Напруженою залишається ситуація на пологівському та висилівському напрямках. Понад 20 населених пунктів потрапили під атаку ворога. Отримано інформацію про зруйновані будинки жителів Новопавлівки, Єгорівки, районних центрів і довколишніх сіл.
Зазначається, що після вчорашніх обстрілів до лікарні доставлено трьох поранених громадян – мешканців Запоріжжя та села Єгорівка. Постраждалим надано медичну допомогу та рекомендації щодо подальшого лікування.