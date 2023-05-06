Пригожин повідомив, що віддасть позиції в Бахмуті Кадирову. ДОКУМЕНТ
Про це йдеться у телеграм-каналі ватажка найманців, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже зв'язуюсь з його представниками (Кадирова. - Ред.), щоб негайно почати здійснювати передачу позицій. 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стануть наші бойові товариші і продовжать штурм населеного пункту Бахмут", - повідомив він.
Також на каналі оприлюднили лист Пригожина до Міноборони РФ.
Нагадаємо, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.
У той же день керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи можуть зайняти місце в Бахмуті, якщо звідти піде ПВК "Вагнер".