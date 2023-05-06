Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти перетворили руїни Драм Театра на сміттезвалище. Буквально. Тепер всередині щоденно скидують сміття з прибирання урн та території театрального скверу. Кожного разу, коли здається що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його", - розповів він.

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