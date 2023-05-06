Під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом "Вагнергейту". ФОТО

Унаслідок підриву авто Захара Прилєпіна загинув 27-річний зрадник Олександр Шубін, який воював з російськими загарбниками проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграмі.

Шубін був охоронцем, водієм та помічником Прилєпіна. Мав позивний "Злой". Після 2014 року Олександра було внесено до бази українського сайту "Миротворець". Спочатку "Злой" служив у так званому батальйоні Прилєпіна, а потім перебрався до Нижнього Новгорода, щоб допомагати терористу та його родині.

Шубін був одним із 33 вагнерівців, затриманих у липні 2020 року в Мінську під час операції, яка згодом отримала назву "Вагнергейт". Його прізвище було у поіменному переліку затриманих найманців, який публікували білоруські ЗМІ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.