Евакуація, оголошена росіянами у Запорізькій області, спровокувала шалені черги на в’їзді в окупований Крим, - Федоров. ФОТО
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На в’їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов’язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - написав Федоров.
Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим.