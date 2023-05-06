6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ. ФОТО

У Херсонській області група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинула внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника, правоохоронцями розпочате досудове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

Провадження відкрите за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними, 6 травня російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала біля населеного пункту. На місці події виявлені шестеро загиблих — усі вони працівники ДСНС.

Ще двоє співробітників служби з тяжкими травмами доправлені в лікарню.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією рф.





Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 травня у Херсонській області під час виконання завдань з розмінування піротехніки потрапили під обстріл, шестеро фахівців загинули.