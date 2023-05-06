Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ. ФОТО

11 05611
У Херсонській області група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинула внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника, правоохоронцями розпочате досудове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

Провадження відкрите за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними, 6 травня російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала біля населеного пункту. На місці події виявлені шестеро загиблих — усі вони працівники ДСНС.

Ще двоє співробітників служби з тяжкими травмами доправлені в лікарню.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією рф.

6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ 01
6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 травня у Херсонській області під час виконання завдань з розмінування піротехніки потрапили під обстріл, шестеро фахівців загинули.

Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    підари кончені,щоб ви виздихали,орда їбуча!
  • Чайка Київ
    Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
  • Виктор Стрелце
    Не знаю, може і повторююсь.
    Писав, але не відобразилось.
    Ігор Соловйов - мій учень. В цьому році з 1 вересня він повинен був почати процедуру підготовки до захисту дисертації PhD (робота у більш менш закінченому вигляді була підготовлена наприкінці 2021 року, але вимоги НАЗЯВУ дозволяли її захист тільки з 1.09.23). Такої людини, як він, я не знав. Це порядна, доброзичлива, умна людина, як розмовляла, думала, поступала як настоящий українець. Це рідкий фахівець, що був серед найкращих в питаннях гуманітарного підводного розмінування. Він завжди пам'ятав про своїх підлеглих та їх безпеку. І хто б міг подумати, що він і його підлеглі загинуть в результаті підлих дій орків.
    Я з жахом думаю, що я міг бути серед падлюків раші, коли б не повернувся в свій час до України.
    Це ж яка підлість вбивати людей, які займаються розмінуванням мирних поселень...
    Я не хочу і все зроблю, щоб мої онуки не знали таких часів, коли за думки, що не відповідають "газете правда" (знаю, що це з точки зору граматики написано неправильно, але ...), могли, в кращому випадку, зашкодити кар'єрі... Хай вони помиляються, але говорять те, що думають... І слава богу, що у нас є ЗСУ, рятувальники, прикордонники...
    Будьте прокляті, раша оркі!!! Ви навіть уявити не можете, як ми (у тому разі ті, хто думає і в сім'ї розмовляє по російські) вас ненавидимо.
    Да, у мене мама була росіянка, жінка - росіянка, але ви все зробили, щоб я і мої онуки вас непареварювали. Я не хочу бути з путлером і з тими людьми, які його бояться, але йдуть за "направляющей силой" (а ще страшніше, що більшість не боїться, а вважає себе найвеличнішою, а коли питання стає руба кажуть: "А я причем?").
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини