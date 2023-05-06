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На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТО

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У суботу, 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє ДСНС.

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Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу села Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.

На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 01

На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 02
На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 03
На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні 04

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Клята русня.
  • Вася Петренко 1f53f1cd
    Хто взагалі видає дозволи на проведення с/г робіт на територіях, де проводились бойові дії?! Чи це такий, вигідний для влади, спосіб розмінування, в той час, коли виділені на це кошти осідають в кишенях?
  • перець
    Хай Бог оберігає!
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