Вночі Крим атакували безпілотники. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
"Вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.
1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у р-ні 5 км, уламки знайдено співробітниками МВС та МНС.
Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу.
Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі укронацистами понад 10 безпілотників.
Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", - написав він.
Як пише видання Baza у Telegram, "щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".