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Вночі Крим атакували безпілотники. ФОТОрепортаж

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Вночі 7 травня безпілотники атакували Крим, над півостровом працюють сили ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

"Вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.

1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у р-ні 5 км, уламки знайдено співробітниками МВС та МНС.

Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу.

Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі укронацистами понад 10 безпілотників.

Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", - написав він.

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Як пише видання Baza у Telegram, "щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    Тікайте, кацапьі, поки мост цілий.
  • Kiev_Kiev_777
    Слава УКРОНАЦІСТАМ !
  • Анатолий К 65c6a92d
    То кацапи, ЗСУ прощупали де стоять ваші хвальонні ППО, а наступна хвиля, як то кажуть, буде в "яблочко". Кидайте все і валіть на свої болота, бо тільки там зможете зберегти своє нікчемне життя. Наші, окуповані землі будуть вас бити до знищення. Брехня і погрози не пройдуть.
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