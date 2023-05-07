Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, війська рф атакували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, села Времівка, Максимівка, Новоселівка Перша.
"Знищено та пошкоджено 46 цивільних об’єктів - 36 житлових будинків, будинок для літніх людей, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, на Дружківку російські військові спрямували 2 ракети С-300, поцілили в житловий сектор. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель і соціальна інфраструктура. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Авдіївці, Красногорівці, Нью-Йорку, Північному, Максимівці.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.