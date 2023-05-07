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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

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Окупанти завдали 18 ударів по цивільному населенню Донеччини. Ворог бив ракетами "С-300", РСЗВ "Град" та артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, війська рф атакували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, села Времівка, Максимівка, Новоселівка Перша.

"Знищено та пошкоджено 46 цивільних об’єктів - 36 житлових будинків, будинок для літніх людей, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, на Дружківку російські військові спрямували 2 ракети С-300, поцілили в житловий сектор. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель і соціальна інфраструктура. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Авдіївці, Красногорівці, Нью-Йорку, Північному, Максимівці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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