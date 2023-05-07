Під час обміну полоненими в РФ повернулись три льотчики, збиті на Харківщині у 2022 році. ФОТО

Під час обміну полоненими в РФ повернулись три військові льотчики, збиті на Харківщині весною 2022 року. Україна змогла повернути з російського полону 45 захисників Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці офіцер ЗСУ, журналіст, ексдиректор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Підполковник М.Криштоп, заступник командира 47 бомбардувального авіаполку м.Вороніж (збитий на Су-34); підполковник С.Косик, заступник командира 14 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-30СМ); майор С.Малов, командир ланки 159 винищувального авіаполку м.Курськ (збитий на Су-35).

Всіх було взято у полон на Харківщині у березні-квітні 2022 року. В автобусі - вони у дорозі на обмін. Із своїми прапорами задоволені - одразу після обміну, вже у своїй немитій Росії", - пише Шевченко.

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Натомість, в Україну повернулися 45 азовців-захисників Маріуполя: 42 хлопці і троє дівчат, що майже рік провели у полоні після виходу з Азовсталі у травні 2022.

Більше про це буде скоро у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".

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6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".

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