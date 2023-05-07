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Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій. ФОТОрепортаж

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Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи котрі стримують агресора на передньому краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ. 

Як зазначається, пд час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом.

"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими" - зазначив Сирський.

На завершення командувач поспілкувався в з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.

Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 01
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 02
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 03
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 04
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 05
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 06
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 07
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Тепер зрозуміло, хто операції розробляє. 😊 Не Сирський. У нього на це немає часу.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Операції розробляє Штаб, Сирський вводить їх в дії. Операції на місці розробляють польові командири по ситуації. Тут багато пов'язують Генерала Сирського з дерьмаком. Питання невже дерьмак захищав Київ і гнав ворога від Харкова?
  • 18c49ed2
    У нас з'явився ще один Арестович? Може вже достатньо?

    Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.
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