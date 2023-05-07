Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій. ФОТОрепортаж

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи котрі стримують агресора на передньому краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.

Як зазначається, пд час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом.

"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими" - зазначив Сирський.

На завершення командувач поспілкувався в з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.

















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