Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій. ФОТОрепортаж
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Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи котрі стримують агресора на передньому краї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.
Як зазначається, пд час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом.
"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими" - зазначив Сирський.
На завершення командувач поспілкувався в з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.