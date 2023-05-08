Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція. ФОТО
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Внаслідок нічної атаки РФ на Київщині загорівся трав’яний настил.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київщини та Державної служби з надзвичайних ситуацій відреагували миттєво", - йдеться в повідомленні.
За словами Нєбитова, за ніч на лінію "102" від громадян надійшли 40 повідомлень про проліт БПЛА.