Чорна дата для Білогорівки: Рік тому рашисти скинули авіабомбу на школу. Пів сотні тіл досі під завалами. ФОТО+ВІДЕО

Рік тому, 7 травня 2022 року, російські вбивці скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, де ховалися понад 90 місцевих мешканців. Понад пів сотні людських тіл досі не дістали з-під завалів.

Про це повідомив у фейсбуці ексглава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи не забуду той день. Рівно рік тому (7 травня 2022 року. - Ред.) росіяни скинули авіабомбу на школу в Білогорівці. Там ховалися понад 90 мешканців нескореного селища. Люди тягнули з евакуацією і сподівалися, що той підвал захистить їх від російських нелюдів. Цілі родини, діти…Температура, що утворилася після вибуху, пекельна…вони погоріли живцем…селяни говорили, що крик був не людським…", - зазначає Гайдай.

За його словами, рятувальники дістали близько трьох десятків живих і продовжували розбирати завали, але рашисти не давали можливості врятувати, вони не дали шансу нашим людям на порятунок.





"Обстріли все не припинялися…Потім бої…Більше півсотні людей назавжди залишилися під завалами школи…ми їх так і не дістали…не поховали по-людськи…В той день я отримав ще один дзвінок з тих, про які згадувати боляче…Цього дня внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє хлопчиків у Привіллі, пізніше ще одна дівчинка померла в лікарні…ще три дитини, яких позбавили життя в той день…Такими були всі дні з 24 лютого на Луганщині…росіяни втопили у крові кожен день…Світла пам‘ять тим, кого вбила росія…Тим, хто не зустріне з нами Перемогу…", - додає він.

Також читайте: Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих. ФОТО

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у травні 2022 року скинули на школу в селищі Білогорівка авіабомбу. В той момент там перебували близько 90 людей. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пізніше Гайдай заявив, що надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає.