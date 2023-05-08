В окупованому Маріуполі знову фіксують переміщення танків та систем ППО ворога, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі наразі фіксують переміщення танків та систем ППО загарбників з Бердянського напрямку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо переміщення танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Після оголошення евакуації другу добу окупанти почали перетягувати важку техніку та системи ППО в Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

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