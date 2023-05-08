Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу промислового об’єкта значно пошкоджено мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

"Внаслідок ракетного обстрілу промислового об’єкту, який розташований на території Костянтинівської територіальної громади, Миколаївської області, значних пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які знаходились всередині мобільного шпиталю стали непридатними для подальшого використання, але, на щастя, постраждалих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

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