На Київщині виявлено уламки "Шахеда", - поліція. ФОТО

У Київській області виявили уламки "Шахеда".

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки "Шахеда" виявили на Київщині. Це чергові факти нелюдських злочинів Росії проти мирних жителів і професійна успішна робота ЗСУ", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція. ФОТО

Також читайте: Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будинок та ЛЕП

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.