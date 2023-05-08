По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
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Вдень 8 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Карта тривог стрімко "почервоніла". Що стало причиною оголошення масштабної тривоги, наразі не зазначається.
За даними моніторингових телеграм-каналів, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.
Наразі у низці регіонів тривогу скасовано. Станом на 12.44 карта повітряних тривог має такий вигляд: