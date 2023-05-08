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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

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Вдень 8 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Карта тривог стрімко "почервоніла". Що стало причиною оголошення масштабної тривоги, наразі не зазначається.

 По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА

За даними моніторингових телеграм-каналів, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Наразі у низці регіонів тривогу скасовано. Станом на 12.44 карта повітряних тривог має такий вигляд: 

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 02

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Топ коментарі

  • Толик Инкогнито 66d6708f
    ******* вже гнилі тварі
  • Olga Mansika 45aa839e
    Дуже "інформативна" новина.Ми й самі знаємо,що тривога,не глухі.Головне питання-чому,дрони чи ракети.Відповіді нема
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Будуть кошмарити постійно. Тому що безкарність породжує вседозволеність.
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