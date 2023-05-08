Наслідки ракетних ударів по Одещині: зруйновано складську будівлю та базу відпочинку. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі один чоловік загинув та ще двоє людей отримали поранення.
Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля.
"Через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ та Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.
Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.
Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що тіло охоронця складу знайшли під руїнами.
Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.