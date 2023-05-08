Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Одещині повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Внаслідок ракетного удару по Одещині 08.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було.

Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

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