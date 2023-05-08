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Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою. ФОТОрепортаж

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Внаслідок ракетного удару по Одещині повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Внаслідок ракетного удару по Одещині 08.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було.

Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

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Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою 01
Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою 02
Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою 03
Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою 04
Внаслідок обстрілу РФ на Одещині знищено склад Червоного Хреста із гумдопомогою 05

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Топ коментарі

  • Sergey Panchuk 1f11c03c
    А чого гуманітарка місяцями гниє на складах, в той час як ці ж самі речі люди купують для ЗСУ?
  • Олег Каз
    Це фашизм з православієм головного мозгу...
  • Serge Slavinsky
    Не сомневаюсь в том, что рашисты уроды, но сильно смахивает на то, что кто-то решил спрятать конци в воду с украденой гуманитаркой.... Опять...
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