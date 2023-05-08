У РФ заявили про обстріл Шебекіно в Бєлгородській області. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 травня, Шебекіно в Бєлгородській області потрапило під обстріл. Є постраждалі.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками – вибиті вікна, пошкоджено балкони. Є 4 постраждалих, двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ. Подомовий обхід території триває. Оперативні служби та голова округу Володимир Жданов перебувають на місці", - написав він.

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