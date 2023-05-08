Поліція посилила заходи безпеки у Києві, - МВС. ФОТО

У Києві поліція посилила заходи безпеки. До патрулювань залучили нацгвардійців та представників ДФТГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Відтак, як зазначається, 8 та 9 травня посилюють патрулювання вулиць міста, парки та сквери. Також піші патрулі забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок у місцях можливих покладань квітів й поблизу меморіалів.

Окрім того, у ці поминальні дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ.

"Друзі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, у разі її оголошення - йдіть до найближчого укриття! Нагадуємо про комендантську годину, яка діє в Києві з 00:00 до 05:00 години. У цей час заборонено пересуватись вулицями міста. Закликаємо всіх неухильно дотримуватись обмежень воєнного стану!", - звертаються правоохоронці до киян.







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