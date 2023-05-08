У Литві завершилися інструкторські курси для українських захисників. ФОТОрепортаж
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Завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військових, які прибули на навчання до Литви.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські воїни вивчали військову педагогіку, основи стрільби та володіння зброєю, а також отримали навички самостійного планування та проведення навчальних занять", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Великій Британії норвезькі інструктори навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості.