У Литві завершилися інструкторські курси для українських захисників. ФОТОрепортаж

Завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військових, які прибули на навчання до Литви.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські воїни вивчали військову педагогіку, основи стрільби та володіння зброєю, а також отримали навички самостійного планування та проведення навчальних занять", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Великій Британії норвезькі інструктори навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild. ФОТОрепортаж







