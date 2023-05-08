Пам’ятник Потьомкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО
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У Миколаєві демонтували пам’ятник політичному діячу російської імперії і фавориту Катерини II князю Григорію Потьомкіну, якого вважають одним із засновників міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Погруддя Потьомкіна перебувало на території яхтклубу з 2009 року. Зараз на місці пам'ятника залишилася тільки табличка з написом.
На думку відомого миколаївського активіста військовослужбовця ЗСУ Іллі Зелінського, персона Потьомкіна наразі підлягає переосмисленню.
Водночас, у центрі Миколаєва досі є вулиця Потьомкінська.