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Пам’ятник Потьомкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО

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У Миколаєві демонтували пам’ятник політичному діячу російської імперії і фавориту Катерини II князю Григорію Потьомкіну, якого вважають одним із засновників міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Погруддя Потьомкіна перебувало на території яхтклубу з 2009 року. Зараз на місці пам'ятника залишилася тільки табличка з написом.

На думку відомого миколаївського активіста військовослужбовця ЗСУ Іллі Зелінського, персона Потьомкіна наразі підлягає переосмисленню.

Водночас, у центрі Миколаєва досі є вулиця Потьомкінська.

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Пам’ятник Потьомкіну демонтували у Миколаєві 01
Пам’ятник Потьомкіну демонтували у Миколаєві 02

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    ну нарешті !!! не минуло й 10 років кацапо-української війни ...
  • Gozzalik salonu
    Бронетемкин поносец
  • Ksenia VB
    все російське на свалку історії
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