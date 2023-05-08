Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
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Командиру відділення однієї з військових частин ЗСУ повідомлено про підозру в одержанні хабаря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, підозрюваний видавав себе за посадову особу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одеській області. Чоловік одержав 2500 доларів США. За ці кошти він обіцяв сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, які були б законною підставою для перетину державного кордону.
Після передачі документів та одержання хабаря його затримали правоохоронці.
Чоловіку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 грн.
Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.