Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Командиру відділення однієї з військових частин ЗСУ повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, підозрюваний видавав себе за посадову особу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одеській області. Чоловік одержав 2500 доларів США. За ці кошти він обіцяв сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, які були б законною підставою для перетину державного кордону.

Після передачі документів та одержання хабаря його затримали правоохоронці.

Чоловіку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 грн.

Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Також читайте: Група лікарів на Хмельниччині "заробила" 300 тис. дол. на оформленні меддовідок ухилянтам , - Нацполіція. ФОТОрепортаж



