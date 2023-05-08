Новини Фото • Хабарники

Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

19 29222
Командиру відділення однієї з військових частин ЗСУ повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, підозрюваний видавав себе за посадову особу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одеській області. Чоловік одержав 2500 доларів США. За ці кошти він обіцяв сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, які були б законною підставою для перетину державного кордону.

Після передачі документів та одержання хабаря його затримали правоохоронці.

Чоловіку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 грн.

Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Також читайте: Група лікарів на Хмельниччині "заробила" 300 тис. дол. на оформленні меддовідок ухилянтам , - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора 01
Командира відділення військової частини, який видавав себе за посадовця ТЦК, затримали на хабарі у $2,5 тис. в Одесі, - Офіс Генпрокурора 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    Наши гниды страшенне внешних.
  • Грицько Добрий
    Цікаво, за хабар в 100 000 грн застава 268 400 грн. А нещодавно чинуша вкрав 168 000 000 то заставу всього в 13 000 000 присудили.
  • Stanislav Bryzhyk
    Ти диви - і знов Одеса! Співпадіння?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини