Росія відправляє на війну музейні експонати, проте вони досі можуть стати ворогу в пригоді, - CNN. ФОТО

Росіяни використовують в Україні танки Т-55, які вироблялися з 1948 року. Проте навіть такі старі моделі можуть стати ворогу в пригоді, якщо правильно їх використовувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Росія відправляє на війну проти України танки Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях. Вже у 1980 роках СРСР переводив ці танки на зберігання та заміняв більш сучасними моделями.

Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що Росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55. У квітні західні офіційні особи повідомили CNN, що зафіксували старий танк поблизу лінії фронту.

Росія не підтвердила розміщення цих танків на лінії фронту та відмовила виданню в коментарі. Проте у минулі тижні деякі проросійські військові блогери поширювали фотографії цих такнів на тимчасово окупованій території України.

Дані нідерландського розвідувального сайту з вільним доступом, існують візуальні докази того, що Росія на війні з Україною втратила 1900 танків - дві третини свого танкового парку.

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Роберт Лі, колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики зауважив, що Росія втратила багато техніки, а нову виробляти не може.

"Вони виробляють якусь кількість сучасних танків, вони все ще виробляють Т-90, але їм потрібно більше, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це", - зазначив він.

Видання, посилаючись на Тревора Тейлора, директора Програми оборони, промисловості та суспільства Королівського Об'єднаний інституту оборонних досліджень, додає, що західні санкції сильно обмежили можливості Росії з виробництва зброї. Росіяни змушені діставати чіпи з пральних машин, щоб виготовляти сучасну зброю.

"Я думаю, що на росіян чекають дуже важкі втрати, якщо вони планують просуватися вперед, використовуючи Т-55 проти західних систем. Застосовувати такі старі танки - це акт відчаю", - додав Тейлор.

В той самий час, зазначає видання, Україна отримує все більше західного озброєння, яке значно переважає застаріле радянське за технічними характеристиками.

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Лі вважає однак, що ці танки можуть бути корисними росіянам. Він зауважує, що, скоріше за все, їх використовуватимуть для ведення вогню з великої відстані та уникатимуть прямого зіткнення з танками ЗСУ.

"Якщо ви хочете уникнути двобою танк на танк, вам треба вкопати Т-55 в землю так, щоб було видно лише башту. Таким чином його можна використовувати для відбиття контратак". Крім того Лі додав, що Т-55 - це дуже стара модель, користуватися якою значно простіше, ніж тим же Т-90. Це зручно, коли армія, як у Росії, покладається переважно на призовників.

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Видання зазначає, що Україна також має на озброєнні Т-55, проте це модернізована модель М-55, які Україні передала Словенія.

Історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею у Даксфорді розповів, що Т-55 - це перший радянський основний бойовий танк.

На його думку, хоча великі танкові битви стали рідкістю, вони цілком можливі в Україні, беручи до уваги масштаб. А в прямому зіткненні з Leopard 2 чи Challenger Т-55 завжди програватиме.