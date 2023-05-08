Росія відправляє на війну музейні експонати, проте вони досі можуть стати ворогу в пригоді, - CNN. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Росія відправляє на війну проти України танки Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях. Вже у 1980 роках СРСР переводив ці танки на зберігання та заміняв більш сучасними моделями.
Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що Росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55. У квітні західні офіційні особи повідомили CNN, що зафіксували старий танк поблизу лінії фронту.
Росія не підтвердила розміщення цих танків на лінії фронту та відмовила виданню в коментарі. Проте у минулі тижні деякі проросійські військові блогери поширювали фотографії цих такнів на тимчасово окупованій території України.
Дані нідерландського розвідувального сайту з вільним доступом, існують візуальні докази того, що Росія на війні з Україною втратила 1900 танків - дві третини свого танкового парку.
Роберт Лі, колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики зауважив, що Росія втратила багато техніки, а нову виробляти не може.
"Вони виробляють якусь кількість сучасних танків, вони все ще виробляють Т-90, але їм потрібно більше, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це", - зазначив він.
Видання, посилаючись на Тревора Тейлора, директора Програми оборони, промисловості та суспільства Королівського Об'єднаний інституту оборонних досліджень, додає, що західні санкції сильно обмежили можливості Росії з виробництва зброї. Росіяни змушені діставати чіпи з пральних машин, щоб виготовляти сучасну зброю.
"Я думаю, що на росіян чекають дуже важкі втрати, якщо вони планують просуватися вперед, використовуючи Т-55 проти західних систем. Застосовувати такі старі танки - це акт відчаю", - додав Тейлор.
В той самий час, зазначає видання, Україна отримує все більше західного озброєння, яке значно переважає застаріле радянське за технічними характеристиками.
Лі вважає однак, що ці танки можуть бути корисними росіянам. Він зауважує, що, скоріше за все, їх використовуватимуть для ведення вогню з великої відстані та уникатимуть прямого зіткнення з танками ЗСУ.
"Якщо ви хочете уникнути двобою танк на танк, вам треба вкопати Т-55 в землю так, щоб було видно лише башту. Таким чином його можна використовувати для відбиття контратак". Крім того Лі додав, що Т-55 - це дуже стара модель, користуватися якою значно простіше, ніж тим же Т-90. Це зручно, коли армія, як у Росії, покладається переважно на призовників.
Видання зазначає, що Україна також має на озброєнні Т-55, проте це модернізована модель М-55, які Україні передала Словенія.
Історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею у Даксфорді розповів, що Т-55 - це перший радянський основний бойовий танк.
На його думку, хоча великі танкові битви стали рідкістю, вони цілком можливі в Україні, беручи до уваги масштаб. А в прямому зіткненні з Leopard 2 чи Challenger Т-55 завжди програватиме.