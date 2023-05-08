Агент воєнної розвідки РФ, який збирав дані про Сили оборони на Вінниччині, отримав 15 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Крім того, як зазначається, він передавав агресору локації місцевих органів влади, енергооб’єктів і соціальних установ, у тому числі шкіл-інтернатів.
За його наведенням окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону.
Утім у результаті спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали ворожого поплічника у листопаді минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.
"Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець Вінниччини, колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Тоді його завербувала російська воєнна розвідка і перевела в "режим очікування". На початку повномасштабного вторгнення на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ та поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
У подальшому "розконсервований" агент підтримував зв’язок зі своїм "куратором" через анонімний Телеграм-канал, а розвіддані передавав у вигляді міток на електронних картах з медіафайлами об’єктів.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.