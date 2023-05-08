Агент воєнної розвідки РФ, який збирав дані про Сили оборони на Вінниччині, отримав 15 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, як зазначається, він передавав агресору локації місцевих органів влади, енергооб’єктів і соціальних установ, у тому числі шкіл-інтернатів.

За його наведенням окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону.

Утім у результаті спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали ворожого поплічника у листопаді минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

"Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець Вінниччини, колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Тоді його завербувала російська воєнна розвідка і перевела в "режим очікування". На початку повномасштабного вторгнення на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ та поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

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У подальшому "розконсервований" агент підтримував зв’язок зі своїм "куратором" через анонімний Телеграм-канал, а розвіддані передавав у вигляді міток на електронних картах з медіафайлами об’єктів.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.