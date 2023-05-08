Упродовж вихідних на Буковині затримано 15 ухилянтів, а також їхніх "помічників". ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що вчора співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з прикордонним нарядом відділення Гвіздівці поблизу українсько-молдовського кордону зупинили автомобіль. У його салоні знаходилося четверо осіб призовного віку з документами. Троє чоловіків виявилися місцевими, які намагалися організувати для мешканця міста Новодністровськ незаконний перетин кордону до Молдови.
Також впродовж вихідних охоронці кордону відділів Кельменці, Красноїльськ, Селятин та Шибени в 11 випадках затримали ще 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути кордон.
Це були мешканці Донецької, Сумської, Миколаївської, Київської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Усіх правопорушників доставлено в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Стосовно організатора та посібників до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення - незаконне переправлення осіб через держкордон. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.