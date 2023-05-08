Упродовж вихідних на Буковині затримано 15 ухилянтів, а також їхніх "помічників". ФОТОрепортаж

В рамках спільної спеціальної прикордонної операції Захід-2023 прикордонники впродовж вихідних припинили 12 випадків порушення кордону, затримали 15 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Молдови та Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що вчора співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з прикордонним нарядом відділення Гвіздівці поблизу українсько-молдовського кордону зупинили автомобіль. У його салоні знаходилося четверо осіб призовного віку з документами. Троє чоловіків виявилися місцевими, які намагалися організувати для мешканця міста Новодністровськ незаконний перетин кордону до Молдови.

Також впродовж вихідних охоронці кордону відділів Кельменці, Красноїльськ, Селятин та Шибени в 11 випадках затримали ще 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути кордон.

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Це були мешканці Донецької, Сумської, Миколаївської, Київської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Усіх правопорушників доставлено в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Стосовно організатора та посібників до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення - незаконне переправлення осіб через держкордон. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

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